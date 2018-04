Roubaix et Tourcoing : des cercles de jeux illégaux démantelés par la police

Une opération de grande ampleur a été menée mercredi dernier à Roubaix et Tourcoing, dans le cadre du CODAF, le comité opérationnel départemental anti-fraude. Ce comité regroupe des agents de police, des douanes, des services de l'hygiène et de l'URSAAF dans le but de contrôler des établissements tels que des boulangeries, des bars, des boucheries...



Mercredi dernier, deux cercles de jeux ont ainsi été démantelés en métropole lilloise. Le premier établissement contrôlé se situe à Tourcoing, rue des Cinq Voies. En pénétrant dans cet établissement, les policiers découvrent une table de poker et des machines à jeux détenues sans autorisation.



La table et les deux machines ont été saisies, ainsi qu'un ordinateur qui servait à valider des paris sportifs.





Salon de thé ou club de paris ?

Dans le cadre de la même opération, un salon de thé a également été contrôle à Roubaix, rue des Vignes. Là, les policiers ont trouvé cinq clients en train de parier en ligne et de jouer sur des machines à écran tactile.



Deux ordinateurs portables ont été saisis, ainsi que trois bornes de jeux. "Le gérant et le collecteur ont été interpellés et placés en garde à vue", indiquent les policiers. Un mandat de dépôt a été émis.