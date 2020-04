Roubaix - Tourcoing - Hem : encore quelques violences urbaines la nuit dernière

Une vingtaine d'interpellations

Quelques faits de violences urbaines ont eu lieu dans la nuit du 23 au 24 avril à Roubaix, Tourcoing et Hem.Quelques voitures et poubelles ont été incendiées dans les quartiers des Trois-ponts, de la Croix rouge et du boulevard du Docteur Schweitzer.Les incidents ont eu lieu entre minuit et deux heures du matin, indique la sécurité publique, qui note que la nuit a été calme à Lille.Depuis dimanche soir, la police a procédé à plus d'une vingtaine d'interpellations dans la métropole lilloise pour des départs de feu, jets de projectiles sur les forces de l'ordre ou détention de produits incendiaires.Enfin un autre incendie s'est déclaré la nuit dernière vers Oh30 dans le sous-sol d'un immeuble situé quai de Marseille à Roubaix. Le sinistre ne serait pas lié aux violences urbaines. Deux nourissons intoxiqués par les fumées ont été hospitalisés.