Allons-nous vers la fin de l'écriture manuscrite ?

Est-ce la fin de l'écriture manuscrite ?

Une rupture s'est créée entre le lycée et l'université. Au lycée, on utilise tous le stylo. A l'université ou en prépa on commence à utiliser son ordinateur.Des lycéennes, étudiantes et jeunes travailleuses expliquent comment elles écrivent et partagent leurs expériences.Écriture et réalisation : Clara Delcroix, Lisa HaddouRédaction en chef : Martin DelacouxAnimation et formation : Flora BeillouinAide au tournage : Louezna Khenouchi, Aziza ElouaMusique : Need to Get Drunk to Get Out of This Funk - Glove Box