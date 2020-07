Camaïeu: le syndicat majoritaire soutient l'offre de reprise de la direction actuelle avec 600 emplois en moins

“Cette offre est plus rassurante même si malheureusement il y aura de la casse sociale” Van Minh Nguyen, élu UPAE au CSE

Deux offres de reprise "améliorées" particulièrement étudiées

Près de 600 emplois en moins

Quel avenir pour la Camaieu, la marque de prêt-à-porter née à Roubaix en 1984, qui emploi aujourd’hui 3146 salariés ? Placée en redressement judiciaire depuis le 26 mai, l’entreprise est à un tournant de son histoire. Deux offres de reprise ont en effet été présentées ce mercredi aux représentants syndicaux. L’une du managment actuel, l’autre d’un fonds d’investissement spécialisé dans l’immobilier commercial. Et c’est la première que soutient le syndicat majoritaire."Suite aux offres améliorées qui ont été exposées au CSE (Comité social et économique) ce 22 juillet, le syndicat UPAE (Unis Pour Agir Ensemble) a trouvé le projet (...) porté par notre management actuel beaucoup plus abouti et construit dans une vision qui assurera la pérennité de Camaïeu sur le long terme", a écrit l'organisation syndicale interne dans un communiqué. "C'est pourquoi le syndicat UPAE apporte officiellement son soutien" à cette offre et "ne soutient pas l'offre de la FIB (Financière immobilière bordelaise)", affirme-t-il."Sur la pérennité de l'entreprise", l'offre du management portée par l'actuel PDG Joannes Soënen "est plus rassurante même si malheureusement il y aura de la casse sociale. Les 30 millions d'euros de fonds propres sont séquestrés, c’est beaucoup plus rassurant. De plus il y a eu des efforts au niveau social, il y a le partenariat avec Grain de malice et tous les employés de logistique sont conservés. Le projet est beaucoup plus complet et concret", a expliqué à l'AFP Van Minh Nguyen, élu UPAE au CSE.Deux offres ont été particulièrement consultées cette semaine au tribunal de commerce de Lille pour la reprise de la marque. Celle du management actuel, prévoit de reprendre 446 magasins, dont 43 seront sous l'enseigne de prêt-à-porter féminin de la galaxie Mulliez, Grain de malice, et associe le logisticien nordiste Log's.Cette offre, que le syndicat majoritaire a choisi, permet de conserver 2.520 emplois selon un porte-parole du porteur de l'offre. Selon ce dernier, l'entreprise compte actuellement 3.134 salariés. La direction de Camaïeu indique un effectif à 3.146 salariés au 15 juillet 2020, dont 2.708 dans les magasins et 438 à Roubaix, répartis entre les bureaux et l'entrepôt logistique. Une offre de reprise qui représente donc environ 600 emplois en moins.L'autre offre de reprise émane de la Foncière immobilière bordelaise (FIB), fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier commercial de l'homme d'affaires Michel Ohayon."L'offre de (la) FIB c'est 511 magasins repris, 2.659 salariés au total (magasin, siège et entrepôt). Ce qui nous bloque, c'est le plan de financement. Il y a 20 millions d'euros en fonds propres de promesse non séquestrés. De l'autre côté, on a une garantie avec les 30 millions d'euros séquestrés. Reprendre plus de monde c'est bien, mais si c'est pour revivre ça dans un an...", a ajouté M.Nguyen.La FIB a, elle, le soutien de la CGT, 3e syndicat de l'entreprise. La CFDT, 2e, supportait aussi ce projet début juillet, mais était injoignable pour commenter les offres améliorées.