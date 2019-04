Des collaborateurs de La Redoute lancent une collection de t-shirts “Made in Roubaix”

Des salariés mannequins d'un jour

Le shooting de la collection "Made in Roubaix" (vidéo La Redoute)

Un clin d'oeil pour montrer son attachement à Roubaix

Le 100 % local pour une toute petite série

La Redoute et Roubaix, presque deux siècles d'histoire 1837 : Joseph Pollet fonde une filature de laine rue de la Redoute, à Roubaix.

rue de la Redoute, à Roubaix. 1928 : Naissance du premier catalogue , de 16 pages, centré sur le tricot.

, de 16 pages, centré sur le tricot. 1964 : Leader de la vente par correspondance , la société compte 50.000 références. Elle entre en Bourse.

, la société compte 50.000 références. Elle entre en Bourse. 1992 : François Pinault rachète Printemps SA, qui détient 54% de La Redoute.

SA, qui détient 54% de La Redoute. 1994 : La Redoute lance son site Internet , la même année qu'Amazon.

, la même année qu'Amazon. 2014 : Kering (ex-PPR) vend l'entreprise pour 1 euro symbolique à Nathalie Balla, Eric Courteille et aux salariés.

à Nathalie Balla, Eric Courteille et aux salariés. 2017 : La Redoute est rachetée par les Galeries Lafayette

« Rester groupés », « S’entendre comme chien et chat », « Porter la culotte » ou « Donner sa langue au chat ». Ces expressions populaires s'affichent sur une série de vêtements estampillés La Redoute.Baptisé "", ce projet permet à l'enseigne nordiste de vente en ligne de s'offrir un petit coup de com' avec cetteréalisés par les collaborateurs et produits sur place.Plus de 330 salariés de l'entreprise ontqui sont au final huit à s'afficher sur les vêtements de la collection.Et ce sont encore eux, les salariés, qui ont, posant même avec leurs enfants.Cette collectiona été réalisée dans l'(IMC comme Impacts Modes Créations), et imprimée la société Serinor. LesSelon la direction, il s'agit pour l'(voir encadré), de témoigner son attachement à l'ancienne capitale textile. Un clin d'oeil comme une façon de déclarer son amour indeffectible pour la ville.Menacée de disparaître du paysage il y a cinq ans, l'entreprise est toujours bien là avec sonet son. 1 700 collaborateurs en tout.Même si aujourd'hui, la quasi totalité des vêtements vendus sont fabriqués ailleurs, l'enseigne revendiqueEn 2015 déjà, La Redoute avait lancé une mini série de, dans le même atelier de confection qu'aujourd'hui. Un retour après plus de 50 ans d'absence. Le dernier article fabriqué dans la capitale textile nordiste avait disparu du catalogue de La Redoute en 1961.