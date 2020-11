Confinement : à Roubaix, fermeture des commerces et interdiction de la vente à emporter entre 21 heures et 6 heures

Après le couvre-feu, puis le confinement, la ville de Roubaix a demandé à la préfecture d’imposer la fermeture des commerces entre 21 heures et 6 heures du matin pour freiner l’épidémie. Il y a quelques jours, la ville de Paris avait pris la même décision en lien avec la préfecture.Cette nouvelle restriction, actée par un arrêté préfectoral publié ce mardi 10 novembre, prend effet ce jour et durera jusqu’au 1er décembre minimum. De fait, les ventes à emporter sont interdites dans ce créneau horaire, tout comme les livraisons de repas à domicile.Sollicitée, l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France explique que la situation sanitaire actuelle de Roubaix "justifie la prise de mesures de limitation des interactions sociales (…) comme limiter les activités de livraison et de vente à emporter."Cette décision a été prise alors que "les services de police ont constaté en soirée et pendant la nuit des regroupements de personnes (livreurs, clients…) aux abords des bars et des restaurants", indique la préfecture du Nord dans un communiqué.Une décision également motivée au regard de la vente d’alcool à emporter, "susceptible de favoriser des regroupements nocturnes, sans respect des gestes barrières, sur la voie publique voire dans la sphère privée."Sont ainsi interdits à partir de 21 heures et jusque 6 heures du matin :Au-delà des constatations du non-respect du confinement par certains et des regroupements interdits sur la voie publique ayant poussé les autorités à prendre cette décision, la situation sanitaire s’est "particulièrement dégradée" dans la ville.Le taux d’incidence, c’est à dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, atteint 1144 au 4 novembre, soit cent fois plus que le seuil national de vigilance. À titre de comparaison, ce taux s’élève à 826 pour 100 000 habitants dans la métropole lilloise. L'hôpital est saturé et des transferts de patients de Roubaix vers l'Allemagne ont été mis en place cette semaine.La préfecture précise néanmoins que les pharmacies, les commerces de vente d’articles médicaux et les stations services sont exclus de cette obligation de fermeture.