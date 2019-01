Corinne Masiero (Capitaine Marleau), en Une de Télérama, veut “la révolution” pour 2019

Télérama Cette semaine dans "Télérama" : Entretien avec la comédienne Corinne Masiero : "Je suis pour la désobéissance civile, mais avec humour"...

"Le théâtre a été ma lumière"

"On est tous des Gilets jaunes"

Le magazine Telerama a consacré sa Une, ainsi qu'un long entretien à la comédienne roubaisienne Corinne Masiero, qui incarne Capitaine Marleau dans la série de Josée Dayan sur France 3. Une série qui a culminé pour sa dernière diffusion àLaau parler franc (et ch'ti) et à l'e (elle s'est présentée sur une liste du Front de Gauche en 2014 et a soutenu le Picard François Ruffin en 2017) s'y confie notamment sur son passé.Car celle qui a, elle qui zonait "après des années de drogue" et de prostitution, considère que la scène l'a sauvée. "En retour, elle s'engage aujourd'hui pour les plus démunis qu'elle. "À quoi sert mon fric, sinon ?""Je vis toujours à Roubaix, parce que avec les soixante-dix nationalités qui y cohabitent, ça vit. De l'ISF à la misère noire" confie-t-elle également.Interrogée sur ses vœux pour 2019, Corinne MasieroChanger ce système qui ne fonctionne plus. Inventer un autre rapport à l'humain" ajoute-t-elle, assurant qu'"on est tous des Gilets jaunes" et dénonçant la "" notamment dnas le milieu du cinéma et de la télévision.