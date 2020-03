Coronavirus : LVMH, le groupe du milliardaire roubaisien Bernard Arnault, offre 10 millions de masques

Livraison dès la semaine prochaine ?

"LVMH a réussi, grâce à l'efficacité de son réseau mondial, à trouver un fournisseur industriel chinois capable de livrer dix millions de masques en France dans les prochains jours (sept millions de masques chirurgicaux et trois millions de masques FFP2)", indique l'entreprise dans un communiqué.La maison mère de Louis Vuitton, Christian Dior et Guerlain va financer "intégralement" cette première livraison, d'une valeur d'environ cinq millions d'euros.LVMH, qui avait déjà annoncé la mobilisation de certains de ses sites pour fabriquer du gel hydroalcoolique, pense pouvoir acheminer les premiers masques aux autorités sanitaires françaises en début de semaine prochaine.L'opération pourra ensuite être renouvelée durant au moins quatre semaines dans des quantités similaires (soit environ 40 millions de masques), aux frais de l'Etat cette fois-ci.Originaire de Roubaix, Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH, est l'une des trois plus grosses fortunes mondiales.