Coronavirus : sept écoles de Roubaix sont fermées dès ce lundi après que le Covid-19 s'est déclaré chez un enfant

Les écoles concernées

École primaire Condorcet, 48 rue Brezin



École maternelle et élémentaire Edouard Vaillant, 50 rue Edouard Vaillant



École Anatole France maternelle, 45 rue de Barbieux



École élémentaire de Pierre Brossolette, 108 rue Joseph Dubar



École primaire publique Léon Marlot, 271 avenue Linné



Inné primaire Albert Camus, 37 rue Jules Verne



École primaire privé Jeanne d'Arc, 68 rue de Barbieux.



Sept écoles de Roubaix sont fermées en ce début de semaine. Un enfant accueilli au sein du service minimum d'accueil été contaminé par le coronavirus. Par mesure de précaution et le temps que l'Agence régionale de Santé procède aux investigations, ces écoles resteront fermées.Cette mesure doit, selon l'Académie de Lille, "permettre d'envisager sereinement l'accueil des enfants dans les écoles concernées dès le 25 mai prochain." L'élève "ayant potentiellement été en contact avec des élèves accueillis dans des écoles de la ville."Les familles des enfants ayant fréquenté le centre le 12 mai et/ou le 13 mai vont être contactées pour définir des modalités de dépistage ou de suivi dans le cadre de la procédure de traçage de l'ARS et de la CPAM.Dans l'attente des résultats, la ville invite les parents d'élèves à prendre au minima deux fois par jour la température de leurs enfants et à surveiller tout signe pouvant être lié au coronavirus.L'école primaire privé Jeanne d'Arc a aussi suivi cette mesure de précaution. Les cours seront eux assurés mais à distance.