Covid-19. A Estaimpuis, ville frontalière fréquentée par les Nordistes, le masque est obligatoire

A Estaimpuis en Belgique, le port du masque est obligatoire

Le port du masque est obligatoire depuis ce lundi dans tous les espaces publics d'Estaimpuis, en Belgique. Une mesure décidée par le bourgmestre de cette ville frontalière, Quentin Huart, pour lutter contre le rebon de l'épidémie de coronavirus."On a 23 kilomètres de frontière commune avec la France, on a des familles entières qui n'ont pas pu se voir physiquement durant quasiment trois mois, donc on ne souhaite pas revivre ce confinement avec cette frontière qui pourrait être fermée", explique M. Huart.Cette nouvelle règle fait grincer quelques dents dans la commune, notamment chez ce cafetiers, qui ne la comprend pas : "On trouve ça aberrant, parce que dans les autres communes on n'est pas obligé. On a déjà des clients qui ont dit qu'ils allaient aller ailleurs, par exemple à Mouscron, juste à côté et au moins là-bas le masque n'est pas obligatoire".La décision interroge aussi dans la zone commerciale, très fréquentée par les Nordistes. "Ca devrait être partout pareil, estime une cliente. On est juste à côté, si c'est obligatoire ici et pas là-bas, ce n'est pas très logique"."Que ce soit la Belgique ou la France, il faut que ce soit pour les deux pareil. Le port du masque obligatoire, même dans les rues, c'est bien", pense une autre.Ne pas porter le masque dans les rue d'Estaimpuis, peut coûter désormais 250 euros d'amende.