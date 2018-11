Croix : pour un conflit de déménagement, il frappe deux femmes, tente de les écraser, et les menace d'un couteau

On ignore si c'est pour un problème de stationnement gênant, mais dimanche matin vers 10 heures à Croix, dans le quartier de la rue Jean-Jaurès, deux femmes qui étaient en train de déménager ont été violemment agressées par un jeune homme.

Couteau

L'auteur les a frappées, les blessant au visage, avant de monter à bord de son véhicule et de tenter de les écraser, selon la police. Il les aurait ensuite menacées d'un couteau.



L'homme aurait été désarmé par les pompiers, arrivés entre-temps sur place pour prendre en charge les deux victimes âgées d'une trentaine et d'une cinquantaine d'années. Légèrement blessées, elles ont été transportées vers un centre hospitalier.



L'agresseur, qui s'était réfugié chez lui, a été interpellé sans incident, puis placé en garde à vue. Âgé de 21 ans, il est déjà connu des services de police.