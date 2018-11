Cyclisme : l'équipe Roubaix-Lille-Métropole trouve un nouveau sponsor et peut continuer à rouler

"C'était la meilleure solution"

Leur appel à l'aide n'aura pas été vain. L'équipe cycliste Roubaix Lille Métropole a passé un mois d'octobre très désagréable, après le faux-bond de leur précédent sponsor Baie par Baie , qui comptait pour un cinquième de leur budget.La formation nordiste, présente sur la plupart des courses professionnelles, cherchait activement un nouveau sponsor.C'est désormis chose faite : il s'agit de Natura4Ever , une entreprise fondée par un Nordiste, mais basée au Luxembourg qui propose des produits de soin. Un partenaire par ailleurs "" précise Laurent Sanson, puisqu'ils ont déjà été sponsors des formations belgesetNatura4Ever "vient combler ce qui nous manque et prend la place du partenaire défaillant". Il se montre même "plus ambitieux" avec un projet qui s'étend sur plusieurs saisons."C'était la meilleure solution" se réjouit Laurent Sanson, pour qui "on a toujours su qu'on allait s'en sortir". L'équipe prend désormais le nom de son partenaire-titre, Natura4Ever Roubaix Lille Métropole. "Le logo gris et vert de la marque Natura4Ever sera présent en évidence" précise la formation dans un communiqué.Et surtout, l'équipe pourra prendre le départ des courses de la saison 2019.