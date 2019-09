Deux jeunes Roubaisiens champions de France junior de BMX

Deux jeunes Roubaisiens champions de France de BMX



Prochain objectif : les Jeux olympiques 2024

Ils s'entraînent depuis leurs six ans ensemble et ils viennent d'être sacrés champions de France de BMX. Zoé Hapka et Mateo Colsenet sont membres du vélo club de Roubaix. "On s'entraîne deux à trois fois par semaine sur des sessions de deux heures", explique le champion de France junior. "Le BMX est quand même un sport de sprint, on est souvent comparé à des sprinteurs sur la route. C'est un effort qui est très intense."Pour Zoé Hapka, la concurrence quotidienne et masculine de Mateo Colsenet, 17 ans lui aussi, est bénéfique : "On les voit quand même [les différences filles-garçons] mais pour moi c'est mieux, ça me pousse à plus". Les 6 et 7 juillet, elle s'était imposée à Calais lors des championnats de France de BMX. Sa course est visible sur la vidéo ci-dessous de 0.00 à 1.50.Des victoires qu'elle enchaîne malgré des périodes plus difficiles : "Il faut être courageuse et ne rien lâcher. [...] Il y a beaucoup de moments assez bas". Au début de saison, les deux coéquipiers ont eu respectivement une fracture de la clavicule et une fracture des vertèbres.Son coéquipier roubaisien, Matéo Colsenet, a dû attendre le 12 août pour être sacré champion de France junior du kilomètre.Après leurs titres, les deux jeunes roubaisiens n'ont plus qu'une idée en tête : les Jeux olympiques d'été de 2024 qui auront lieu à Paris.