REPLAY. Plongez dans les nouveautés du Musée de la Piscine de Roubaix

L'Émission en direct : "La Piscine voit plus grand"

"La Piscine voit plus grand"

France 3 Hauts-de-France / Milan Tomic

Aujourd'hui, le musée La Piscine a rouvert ses portes après un an et demi de travaux. Nous avons suivi ces 18 mois de travaux et cette journée de fête où artistes, professionnels de l'art et visiteurs étaient au rendez-vous pour découvrir les nouvelles salles, extensions, acquisitions et expositions temporaires du musée.Pour une visite guidée des lieux,reçoitle directeur du musée La Piscine et son adjointedéambulera parmi les cimaises et couloirs du musée pour y recueillir les premières impressions des visiteurs.