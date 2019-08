Disparition du nourrisson de 2 mois à Roubaix : le bébé et les parents ont été retrouvés

Fin d'#AppelATémoins

Le petite Solyana a été retrouvée saine et sauve et en bonne santé ainsi que ses parents.

Merci pour vos RT qui ont permis de les retrouver pic.twitter.com/dXBkULSqZB — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) August 18, 2019

Noémie Bonte et Damien Germain, les parents âgés respectivement de 23 et 21 ans, ont été retrouvés avec leur fille de 2 mois, Solyana, ce dimanche 18 août. Ils étaient portés disparus depuis le 1er août et recherchés par la police de Roubaix , qui avait lancé un appel à témoins la veille, samedi 17 août.Le bébé a été directement placé par les services sociaux et Noémie, la mère, est en garde à vue, selon la grand-mère, Honorine.Le nourrisson devait déjà être placé. La mère avait alors pris la fuite avec son bébé et le père était susceptible de se trouver avec elles. La grand-mère avait décidé d'agir en témoignant auprès de France 3 et avait demandé à sa fille de revenir.