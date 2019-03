Drogue : un trafic international de grande ampleur démantelé à Roubaix

[#ContreLesTrafics] Démantèlement d'un réseau d'importation de stupéfiants au niveau national:

11 individus écroués cette semaine

46kg d'herbe de cannabis, 1kg d'héroïne, 2 armes de poing et plus de 250 000 € d'avoirs criminels saisis par la #PoliceJudiciaire et leGIR de #Lille pic.twitter.com/WEzhVBzaMM