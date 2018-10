Émission Spéciale : Réouverture du musée de La Piscine de Roubaix

Émission spéciale : "Roubaix, la Piscine voit grand"

En direct, ce samedi 20 octobre 2018 à 20h15

Dans les années 30, la piscine Art Déco de Roubaix accueillent les bains public de la ville. Elle est accessible à tous les Roubaisiens.Aujourd'hui avec 2 300 m2 supplémentaires et une collection d'œuvres enrichie, La Piscine de Roubaix offre un lieu actualisé et innovant à ses visiteurs.Pour découvrir ces nouveaux lieux et aménagements, nous vous proposons une visite de ce musée hors du commun dans une émission spéciale.sera auprès des acteurs incontournables de ce grand changement :, le conservateur de La Piscine et, la conservatrice adjointe du musée.Ils parcourront ce musée et s'arrêteront, entre autres, dans la salle dédiée à l'histoire de Roubaix, dans la galerie des sculptures ou encore sur l'exposition temporaire sur Picasso.recueillera les impressions des visiteurs face à cette "nouvelle" Piscine. Il sera également aux côtés des membres de l'Association des amis du Musée qui compte 4 000 membres.Avec environ 200 000 visiteurs par an dont 50 000 jeunes, le défi était de taille : conserver cette belle audience et développer un espace d'accueil pour le jeune public.