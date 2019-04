Festival de Cannes : “Roubaix, une lumière” d'Arnaud Desplechin en compétition officielle

"Roubaix, une lumière" : Arnaud Desplechin nous parle de son prochain film inspiré d'un fait divers

Léa Seydoux et Sara Forestier dans les rôles principaux

Léa Seydoux dans "Roubaix, une lumière". / © Shanna Besson / Le Pacte

"Roubaix, une lumière" fait partie des 19 films sélectionnés en compétition officielle pour le 72Festival de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai prochains.Fin octobre, Arnaud Desplechin nous avait reçus sur le tournage, dans un décor de commissariat. Son film s'inspire d'un fait divers qui s'est déroulé à Roubaix en 2002 et qui avait déjà fait l'objet d'un documentaire. Deux jeunes femmes avaient été placées en garde à vue pour le meurtre d'une vieille dame. Elles avaient longtemps nié avant de finir par tout avouer.Le cinéaste nordiste avait été profondément marqué par ce documentaire. "C'est peut-être parce que c'est arrivé dans la ville où j'ai grandi, mais j'avais à la fois cet effroi et en même temps je voyais leur humanité éclater de partouti", nous a-t-il confié. "Du coup, je me suis dit que c'était des rôles merveilleux à donner à deux actrices et j'avais le désir de faire ce film".Arnaud Desplechin a confié les rôles des deux meurtrières à Léa Seydoux et Sara Forestier. Roshdy Zem et Antoine Reinartz incarnent les deux policiers en charge des interrogatoires. Le tournage a duré sept semaines à Roubaix. Le cinéaste a également fait appel à des acteurs non-professionnels."Roubaix, une lumière" est le 5film d'Arnaud Desplechin sélectionné en compétition officielle à Cannes après "La Sentinelle" (1992), "Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle)" (1996), "Esther Kahn" (2000), "Un conte de Noël" (2008) et "Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des plaines)" (2013).En 2015, "Trois souvenirs de ma jeunesse" avait concouru à la Quinzaine des Réalisateurs, recevant le prix SACD. "Les Fantômes d'Ismaël" avaient également été présentés sur la Croisette en 2017, mais hors-compétition.