Flèche brabançonne : les coureurs rendent hommage à Michael Goolaerts, décédé sur le Paris-Roubaix

Emotion au départ de la Flèche brabançonne, en hommage à Michael Goolaerts

Avant l'Amstel Gold Race

Le début de course était placé. Le peloton a observévictime d'une crise cardiaque pendantavant de décéder à l'hôpital de Lille dans la soirée. Il avait, 5e du dernier Paris-Nice, a attaqué à huit kilomètres du but. Il a ensuitede la journée avant deIl a devancé l'Italien Sonny Colbrelli, vainqueur en 2017, et un autre Belge, Tiesj Benoot.C'est lede l'année pour Wellens, 26 ans, après le Trofeo Serra de Tramuntana ainsi que la 4e étape et le classement final du Tour d'Andalousie. Ce bouquet est aussi lequi sera ambitieux dans les dix jours à venir sur les classiques ardennaises.Après le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, deux Monuments, la Flèche Brabançonne se court traditionnellement en prélude à l'(15 avril), la Flèche Wallonne (18 avril) et Liège-Bastogne-Liège (21 avril) qui vont se succéder en ce mois d'avril.