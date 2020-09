Homicide après une querelle de voisinage à Roubaix : le décès causé par une clé d'étranglement, un homme mis en examen

À ce sujet, la rédaction vous recommande Roubaix : une querelle de voisinage dégénère, un trentenaire meurt sur place

On en sait plus sur la mort d'un Roubaisien, dimanche matin, à la suite d'une querelle de voisinage rue de Coligny . Le décès faisait suite à "une rixe survenue à l’occasion d’un différend de voisinage ayant pour origine un tapage nocturne", indique le parquet de Lille.L'homme de 35 ans, découvert inanimé à l'intérieur du domicile de ses voisins, n'avait pas pu être réanimé et avait été déclaré décédé sur place. "Le décès serait consécutif à une asphyxie liée à une clé d'étranglement", précise le parquet.Quatre personnes, âgées de 17 à 22 ans, avaient été interpellées et placées en garde à vue. L'un d'entre eux, âgé de 20 ans, "a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans volonté de la donner". Il a été laissé libre, mais placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de paraître dans le Nord.