Internet : stop à la surveillance généralisée !

Sommes-nous capables de nous révolter ? - Les Haut-Parleurs - Théo Demarque, Faustine Magnetto et Manon Aoustin

C'est par la quête obsessionnelle de profit que les entreprises accumulent de façon si massive des données. Or, je pense qu'il va y avoir un éclatement d'une bulle publicitaire, et on va se rendre compte que ces données valent beaucoup moins dans le système capitaliste que ce que l'on pensait. Cela va probablmeent provoquer un effondrement de ces acteurs.

Entre les services secrets américains et les géants du numérique (les Gafam : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), nous sommes en permanence surveillés sur le web. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Comment réussir à limiter l'utilisation de ce qu'on appelle nos "données personnelles" ?Depuis l'adoption de la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), tous les sites internet ont l'obligation d'avertir les utilisateurs qu'ils utilisent des " cookies " pour tracer la navigation et collecter des données sur les utilisateurs.A quoi servent nos données personnelles ? Tout d'abord, elles servent à la publicité ciblée, qui va élaborer un profil type selon diverses informations (sexe, âge, profession, etc.) que nous donnons - parfois sans en avoir conscience, lorsque nous utilisons des services et sites en ligne.Aujourd'hui, plus que jamais, nos données sont une mine d'or pour les plateformes numériques. Par de puissants algorithmes, elles parviennent à déterminer vos préférences et adpatent ainsi les suggestions qu'elles vous font ou feront.Il semble difficile d'échapper à cette surveillance sur le web. Pourtant, il existe des solutions, comme utiliser des logiciels libres et des bloqueurs de publicité, à ajouter aux extensions de son navigateur.Un reportage de Théo Demarque, Faustine Magnetto et Manon Aoustin / Les Haut-Parleurs