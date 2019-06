Lys-lez-Lannoy : le gérant d'un supermarché tente de maîtriser un braqueur armé

Il était environ 20h, dimanche soir, lorsque le gérant d'un supermarché Proxi situé rue Jules Guesdes à Lys-lez-Lannoy (Nord) a vu arriver un individu suspect à bord d'un scooter, cagoulé et muni d'un revolver.



L'homme a fait irruption dans le magasin et a exigé de se faire remettre le contenu de la caisse, sous la menace de son arme. Mais il a fait face à la résistance du patron, qui a tenté de le maîtriser. Le braqueur sest débarrassé du gérant en le frappant avec la crosse de son revolver, s'est emparé de la caisse et a pris la fuite avec zson butin à bord de son deux-roues.



Le gérant du supermarché a été pris en charge par les pompiers.