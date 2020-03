Municipales à Roubaix : la participation reste faible

#Municipales2020 : la participation à midi atteint 11,23% à #Roubaix, moins six points par rapport à 2014. https://t.co/h1fP9KI1fK pic.twitter.com/NiXnGtGVps — VDN Roubaix (@VDNRoubaix) March 15, 2020

L'enjeu de l'abstention

Onze listes concurrentes

A Roubaix, la participation a atteint les 11,23%, a annoncé la Voix du Nord. Ce chiffre est inférieur de 5 points de la moyenne départementale : à midi, 16, 4% des électeurs se sont déplacés dans le Nord.Si la question de l'abstention a occupé l'attention dans la plupart des villes du fait du contexte du coronavirus. En 2014 déjà, l'abstention a marqué les élections municipales de Roubaix. 38,42 % des électeurs s'étaient rendus aux urnes pour le premier tour des municipales.A Roubaix, onze listes ont mené campagne. Elles sont sept classées à gauche avec Françoise Delbarre pour Lutte ouvrière (EXG), Marc Dubrul pour "Les anticapitalistes de Roubaix" (EXG), Paul Zilmia pour "Décidez pour Roubaix" (LFI), Christian Carlier pour "Roubaix en vert et solidaire" (EELV), Christianne Fondroide de "Unis pour Roubaix" (UG), André Renard pour la liste "Allez Roubaix" (DVG) et Karim Amrouni de "Roubaix en commun" (DVG).Au centre et à droite, le maire sortant Guillaume Delbar conduit la liste "Roubaix Avenir", l'ex-LR a obtenu le soutien de LREM . Il fait face aux listes "En avant Roubaix" de Maël Camerlynck (DVD) et de "Réinventons Roubaix" de Sylvane Verdonck (DVD). Enfin, Philippe Lambilliotte mène la liste du Rassemblement national "Défendons Roubaix".