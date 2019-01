OVH Roubaix : pourquoi le fondateur Octave Klaba s'installe au Texas

Finalement c’est à Dallas, au Texas, que je vais habiter en 2019 avec ma famille. Ma 4eme vie chez OVH a commencé ce matin. Une team incroyable, le marché incroyable, plein de monde à renconter et developper OVH aux USA .. bien sûr on continue vGAFAM .. juste Paris devra attendre pic.twitter.com/eYtiQ1C4Ce — Octave Klaba (@olesovhcom) 4 janvier 2019 Office Dallas,TX pic.twitter.com/v49TT4hkdL — Octave Klaba (@olesovhcom) 9 janvier 2019



"Il ne fuit pas la France"

Dur de percer au pays d'Amazon et Google

"Finalement c’est à Dallas, au Texas, que je vais habiter en 2019 avec ma famille. Ma 4ème vie chez OVH a commencé ce matin. Une team incroyable, le marché incroyable, plein de monde à rencontrer et développer OVH aux USA". C'est par ce message qu', fondateur et Président du conseil d'administration d'OVH, entreprise roubaisienne spécialisée dans les services de "cloud computing" (serveurs...).Qui signifie ce départ ? Faut-il s'en inquiéter ? L'entreprise emploie 2 200 personnes dans le monde, dont 1 700 en France, essentiellement à, 44 ans, n'a pas donné de précisions sur les raisons exactes de ce départ mais un de ses proches se veut rassurant et nie toute raison fiscale à ce départ.« Le siège d’OVH est et restera à Roubaix et les bureaux parisiens conservent tout leur rôle », indique-t-il à BFM TV. L'entreprise leader en France veut depuis longtemps se développer aux Etats-Unis. "Octave Klaba ne fuit pas la France, il conserve sa maison dans le Nord, son pied-à-terre à Paris", poursuit-il., qui a laissé la direction général à Michel Paulin en août dernier, l'avait annoncé lors d'une conférence de presse en octobre dernier : "Nous sommes encore en dessous de la croissance du marché mondial car l’Europe croît moins vite que l’Amérique du Nord. Mais dès que nous aurons démarré notre activité aux Etats-Unis en 2019, nous devons accélérer notre développement. "ne détient actuellement qu'1% du marché mondial. A 44 ans, le fondateur d'se montre donc très ambitieux en s'installant au Texas. OVH disposait déjà de bureaux et de centres informatiques aux Etats-Unis. Mais là, le rythme va s'accélérer. Objectif : concurrencer les Google, Amazon, Microsoft et autre Alibaba. Selon ZDNet, de nombreux éditeurs français du numérique, qui s'exportent peu habituellement, tentent actuellement l'aventure américaine. Pour se développer aux Etats-Unis, OVH va mettre en avant sa spécificité : les valeurs européennes d’ouverture, de liberté et respect de la vie privée.