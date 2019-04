Paris-Roubaix : ce que vous ignorez (peut-être) sur les coulisses de l'Enfer du Nord

Les Français en minorité

Alors que les 25 équipes du Paris-Roubaix s'apprêtent à s'élancer de Compiègne, ce dimanche 14 avril, pour, êtes-vous incollable sur l'organisation de la course cycliste ? Cette édition 2019, qui ressemblera fortement dans son parcours à celle des années précédentes, comporte aussi...: voici tout ce qu'il faut savoir avant de suivre la course !Si les coureurs belges sont majoritaires dans le peloton de Paris-Roubaix (40 représentants),par rapport aux sept équipes françaises engagées : 28 (contre 29 l'année passée et 31 en 2017).Une minute de silence a été observée lors de la réunion des directeurs sportifs à la veille de la course, en mémoire de Michael Goolaerts, décédé à 23 ans d'un arrêt cardiaque l'an passé . Un hommage sera rendu au jeune Belge, dimanche matin, sous forme d'une série de photos qui sera présentée sur l'écran géant au public de Compiègne.Paris-Roubaix, un jour de fête ? "Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse appeler ça un jour de fête...", répond en souriant le sprinteur allemand André Greipel., poursuit le coureur d'Arkea-Samsic. Son histoire dans l'Enfer du Nord,, où il n'a jamais fait mieux que 7e. Dans une équipe française, brillera-t-il enfin sur les pavés ?La femme d'Adrien Petit attend un heureux événement, "incessamment" de l'aveu du coureur nordiste de l'équipe Total DE. "J'espère que ce ne sera pas dans la nuit", a souri l'Arrageois, à la veille de la course.Apprivoiser la Reine des classiques, cela prend du temps. John Degenkolb, vainqueur en 2015, s'appuie beaucoup sur ses sept participations à Paris-Roubaix., assure le routier-sprinteur allemand de Trek. "Savoir où on est à tout moment, savoir où on va tourner et dans quel sens le vent ira à tel ou tel endroit,".L'équipe Lotto l'a confirmé, son coureur belge. Comme prévu, la tentative aura lieu sur le vélodrome-miracle d'Aguascalientes, au Mexique, afin de bénéficier des effets de l'altitude.Quel Italien pourrait créer la même surprise qu'Alberto Bettiol vainqueur dimanche du Tour des Flandres ? Les journalistes italiens cherchent en vain :, le champion d'Europe, n'a jamais pu entrer dans les dix premiers à Roubaix,se rétablit à peine d'un refroidissement et(5e en 2017), lui, n'est pas dans sa meilleure condition.Un vent soufflant généralementsur les pavés est prévu sur la course, a-t-on appris auprès des organisateurs. Mais d'une force modérée, de l'ordre