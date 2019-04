Paris-Roubaix : les cyclistes ont rendu hommage à Michael Goolaerts, décédé lors de l'édition 2018

#ParisRoubaix reconnaissance du parcours 2019. Une minute de silence sur le secteur pavé de Briastre en hommage au coureur belge Michael Goolaerts, victime d’une chute et d’un arrêt cardiaque l’an dernier. pic.twitter.com/GLJfZwEkck — Eric Turpin (@ericturpin) 9 avril 2019

Lotto-Soudal fait l'effort dans le peloton, ils sont plus d'une vingtaine devant, c'est déjà fini pour Troisville alors qu'il y a la jonction entre les deux groupes. Les coureurs vont chercher le secteur 28, rebaptisé en l'honneur de Michael Goolaerts. #ParisRoubaix pic.twitter.com/UNR0VS3nLP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 14 avril 2019

Un an après son décès brutal sur le parcours du Paris-Roubaix 2018, les cyclistes ont rendu hommage au jeune belge Michael Goolaerts . Le coureur de l'équipe Verandas Willems-Crelan avaitdes suites d'un arrêt cardiaque. Mardi, une minute de silence a été observée lors de la réunion des directeurs sportifs à la veille de la course, en mémoire du coureur décédé à 23 ans.Puis ce fut au tour des cyclistes de lui rendre hommage. Au début de la présentation des coureurs, ce dimanche matin,au public de Compiègne. Un moment particulièrement émouvant pour son ancien coéquipier Wout Van Aert, 13e du Paris-Roubaix 2018 qui est l'un des favoris de la course cette année.Mais surtout,, qui relie Viesly à Briastre. Il a ainsi été renommé en juillet dernier en "secteur Michael Goolaerts" pour rendre hommage au Flamand. Une stèle y est également érigée, plusieurs personnes y ont salué les coureurs au moment de leur passage,