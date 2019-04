Paris-Roubaix : l'équipe Total Direct Energie dévoile son nouveau maillot pour sa première sortie sur les pavés

#ParisRoubaix Une reconnaissance de @Paris_Roubaix dans ces conditions, avec un nouveau maillot, forcément il fallait une photo ! 📸#AllezTotalDirectEnergie Photo : James Startt / Agence Zoom pic.twitter.com/rmdk8rdwUT — Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) 12 avril 2019

Paris-Roubaix : l'équipe Total Direct Energie dévoile son nouveau maillot lors de sa première sortie

Adrien Petit, la meilleure chance française ?

Ne cherchez plus Damien Gaudin, Adrien Petit et leurs équipiers en noir et jaune :. Ajoutez un peu de blanc et rouge puis vous obtiendrez des coureurs plus tricolores que jamais ! Les Vendéens ont affiché leur nouveau maillot pour leur, ce vendredi 12 avril.. Les spectateurs et les assistants aussi, j'espère qu'ils nous reconnaîtront pour nous donner les bidons au bord de la route quand même !", plaisante le Nordiste Adrien Petit, 9e de la course en 2017. Pas deau programme de cette reconnaissance, mais la deuxième partie, juste après. ", nuance-t-il encore. Mais les secteurs sont propres, ça va le faire."Lancés à 50 km/h,, secteur après secteur. "C'est le dernier test au niveau du matériel pneumatique.", résume Dominique Arnould, directeur sportif de l'équipe Total Direct Energie.Du changement, il y en a jusque dans les rangs de l'équipe. La hiérarchie a été bousculée depuis la blessure de Niki Terpstra au Tour des Flandres , vainqueur de l'épreuve en 2014."On est encore très ambitieux. Malgré l'absence de Niki,", affirme Damien Gaudin, 5e du Paris-Roubaix 2013. Quelques réglages, changements de pression et le Nordiste Adrien Petit monte en puissance, en vrai leader. Jusqu'au, classé très difficile, le coureur de 28 ans joue sur ses terres."C'est la classique qui me convient le mieux,donc comme celle-ci est taillée pour moi, j'espère faire encore mieux", espère le cycliste.... et s'il était une des meilleures chances françaises du moment ?