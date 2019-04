Paris-Roubaix : Joseph Areruya va devenir le premier coureur noir africain à disputer la Reine des classiques

Mondial Sports - RFI 🚴🏿‍♂️ Areruya, des pavés de Kigali à ceux de l'Enfer du Nord 🚀 Demain (dimanche), au départ du 117ème Paris-Roubaix, Joseph Areruya (Delko Marseille-Provence) deviendra le premier coureur d'Afrique...

Plus habitué auxqu'à ceux du Nord, Joseph Areruya va entrer dans l'histoire du cyclisme en devenant leà disputer la Reine des classiques, ce dimanche 14 avril. Sélectionné par son équipe Delko Marseille-Provence, il va affronter les cyclistes belges et néerlandais, participants historiques du Paris-Roubaix., distingué "Cycliste africain de l'année" en 2018, est déjà une légende dans son pays où les cyclistes ont un statut quasi-divin, rapporte Le Monde . Depuis sa victoire au Gabon, le rwandais est devenu un héros local grâce à: champion d'Afrique sur route espoirs l'an passé, vainqueur du contre-la-montre pour cette même compétition,...Ca ne sera pas la première fois pour le coureur sur les pavés du Nord : il les avait découverts lors du, fin mars, où il a terminé 92e. Mais le Paris-Roubaix représente un tournant dans sa carrière et il espère, grâce à sa participation,"A Kigali [la capitale du Rwanda, ndlr], nous avons des secteurs pavés, mais c'est long en général de 50 mètres. Ici, c'est plutôt 2 kilomètres,", confie-t-il à RFI . L'objectif pour le coureur :, et pourquoi pas faire encore mieux dans les années à venir...Sa participation inédite reste une surprise pour lui, même s'il l'avait déjà en tête lors de sa victoire au Tour du Rwanda :, confie-t-il aux Amis du Paris-Roubaix . Avec son physique taillé en "classicman",lors de sa formation accélérée. Un symbole fort en pleine commémoration des 25 ans du génocide rwandais.