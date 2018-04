Paris-Roubaix : des pavés gras... pour l'instant

"Pas la peine d'en rajouter"

Les 29 secteurs pavés de dimanche Les 29 secteurs de la "Reine des classiques" représentent une longueur totale de 54,5 kilomètres. Ils sont numérotés en ordre décroissant par rapport à l'arrivée sur le vélodrome nordiste. La cotation varie de 1 à 5 (du moins difficile au plus difficile), suivant un nouveau code couleurs (vert, bleu, orangé, rouge, noir), en tenant compte de l'état des pavés, de la longueur du secteur et de sa position dans la course. Les 29 secteurs pavés : N.29 (Troisvilles, km 93,5): 2200 m de pavés (cotation 3)

N.28 (Briastre, km 100): 3000 m (3)

N.27 (Saint-Python, km 109): 1500 m (3)

N.26 (Quiévy, km 111,5): 3700 m (4)

N.25 (Saint-Vaast, km 119): 1500 m (3)

N.24 (Verchain-Maugré, km 130): 1200 m (2)

N.23 (Quérénaing, km 134,5): 1600 m (3)

N.22 (Maing, km 137,5): 2500 m (3)

N.21 (Monchaux-sur-Ecaillon, km 140,5): 1600 m (3)

N.20 (Haveluy, km 153,5): 2500 m (4)

N.19 (Trouée d'Arenberg, km 162): 2400 m (5)

N.18 (Hellesmes, dit Pont-Gibus, km 168): 1600 m (3)

N.17 (Wandignies, km 174,5): 3700 m (4)

N.16 (Brillon, km 182): 2400 m (3)

N.15 (Sars-et-Rosières, km 185,5): 2400 m (4)

N.14 (Beuvry-la-Forêt, km 192): 1400 m (3)

N.13 (Orchies, km 197): 1700 m (3)

N.12 (Bersée, km 203): 2700 m (4)

N.11 (Mons-en-Pévèle, km 208,5): 3000 m (5)

N.10 (Mérignies à Avelin, km 214,5): 700 m (2)

N.9 (Pont-Thibaut, km 218): 1400 m (3)

N.8 (Templeuve - L'Epinette, km 223,5): 200 m (1)

(Templeuve, Moulin de Vertain, km 224): 500 m (2)

N.7 (Cysoing à Bourghelles, km 230,5): 1300 m (3)

N.6 (Bourghelles à Wannehain, km 233): 1100 m (3)

N.5 (Camphin-en-Pévèle, km 237,5): 1800 m (4)

N.4 (Carrefour de l'Arbre, km 240): 2100 m (5)

N.3 (Gruson, km 242,5): 1100 m (2)

N.2 (Hem, km 249): 1400 m (3)

N.1 (Roubaix, espace Charles-Crupelandt, km 256): 300 m (1)

La course sera longue de, pour un total de 54,500 kilomètres, seront au programme. Soitque l'année passée."Nous sommesen ce qui concerne les pavés", a souligné le directeur du Tour Christian Prudhomme lors de la traditionnellequi a permis de découvrir un secteur inédit de 1.500 mètres situé à Saint-Vaast, bien avant la célèbre trouée d'Arenberg.pavés seront cotés au plus haut (5 étoiles) pour marquer leur extrême difficulté:, qui fêtera dimanche le 50e anniversaire de son premier passage en 1968 (victoire d'Eddy Merckx à Roubaix),et leLe parcours,par rapport aux dernières éditions, diffère à sonet dans la partie initiale des pavés. Avant le départ réel de, la course passera à proximité de la clairière où fut signée voici 100 ansDans la course proprement dite, unecomprenant notamment le secteur inédit de Saint-Vaast sera empruntée, sans pour autant augmenter la distance totale de l'épreuve.", a estimé le directeur de course Thierry Gouvenou qui a délivré son pronostic pour dimanche: "Les pavés vont sécher mais. Ce sont les conditions les plus risquées."