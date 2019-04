VIDEO. Paris-Roubaix : Philippe Gilbert remporte l'édition 2019

Paris-Roubaix : Victoire de Philippe Gilbert !

Derniers kilomètres sous tension

Le classement Classement provisoire de la 117e édition de Paris-Roubaix, courue dimanche sur 257 kilomètres :



1. Philippe Gilbert (BEL/Deceuninck), les 257 km en 5 h 58:02 (moyenne: 43 km/h)

2. Nils Politt (GER/KAT) m.t.

3. Yves Lampaert (BEL/DEC) à 13.

4. Sep Vanmarcke (BEL/EF1) 40.

5. Peter Sagan (SVK/BOR) 42.

6. Florian Sénéchal (FRA/DEC) 47.

7. Mike Teunissen (NED/JUM) 47.

8. Zdenek Stybar (CZE/DEC) 47.

9. Evaldas Siskevicius (LTU/DEM) 47.

10. Sebastian Langeveld (NED/EF1) 47.

Il est sorti vainqueur de la. Philippe Gilbert de l'équipe Deceuninck-Quick Step est arrivé en tête de la course cycliste mythique :, ce dimanche 14 avril. Le coureur belge adont il a contré le démarrage à 13 kilomètres de l'arrivée.Il s'est, Patrick Lefevere dès son arrivée au vélodrome de Roubaix. Gilbert signe ainsi le 58e succès belge (un record !) dans la Reine des classiques.Après plus de 6 heures d'efforts sur les pavés nordistes, sur les, le cycliste a fini par s'imposer au terme d'un final très disputé. Il remporte ainsiaprès ses deux victoires sur le Tour de Lombardie, le tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège.pour décrocher son 5e et tant convoité monument. A 36 ans, il remporte cette course éprouvante qu'il disputait seulement pour la troisième fois."Les longues échappées ne me font pas peur, là j'étais avec Nils Pollit et (...) je savais que sa compagnie était idéale, a réagit le Philippe Gilbert au micro de France TV Sport." Le champion de Belgique Yves Lampaert de l'équipe Deceuninck Quickstep a, lui, pris la troisième place. Le premier Français (et Nordiste !) de ce Paris-Roubaix estqui termine à la 6e place."Quand j'ai décidé de me mettre sur ces classiques de pavés il y a trois ans,", se rappelle le vainqueur de cette 117e édition de la Reine des classiques., vainqueur de la course en 2018. Le coureur slovaque, épuisé, s'est fait distancer à une dizaine de kilomètres de la ligne d'arrivée. Il a finalement terminé en 5e position.La course, tendue en permanence malgré le vent défavorable, a. Sagan a réagi à une contre-attaque du Belge Wout Van Aert derrière le duo de tête Gilbert-Politt qui avait pris les devants une dizaine de kilomètres plus tôt, au second ravitaillement.Gilbert, seul en tête, a(Sagan, Vanmarcke, Van Aert, Lampaert, Politt) qui est sorti du secteur de Mons-en-Pévèle avec une avance d'une quarantaine de secondes.Van Aert, très en vue pour sa deuxième participation, s'est montré. Mais il a fini par payer ses efforts de deux courses-poursuite, suite àpuis une chute.