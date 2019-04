Paris-Roubaix : revivez l'édition 2019 en six vidéos marquantes

Revivez le départ de Paris-Roubaix 2019

Deuxième crevaison pour le Norvégien Alexander Kristoff

Paris-Roubaix : revivez le passage de la tranchée d'Arenberg

Paris-Roubaix : le parcours du combattant de Wout Van Aert

Philippe Gilbert rattrape Nils Politt, Peter Sagan craque

Paris-Roubaix : Victoire de Philippe Gilbert !

Le top départ de la 117e édition de la Reine des classiques a été donné à Compiègne, ce dimanche 14 avril... et. Avant cela, aucune échappée n'était parvenue à prendre le large malgré de nombreuses tentatives.Les coureurs se sont élancés à 11h, dans l'Oise, pour. La particularité de cette édition 2019 : aucun nom n'était pressenti pour remporter le "monument".Puis vinrent les fameux pavés qui ont (en partie) donné à la course. Et ils ont été le cauchemar de nombreux cyclistes cette année :dès les premiers secteurs à Inchy ou Viesly.Les premiers à avoir leur roue crevée ont été. Le Norvégien, qui participait à sa dixième édition, n'a été que deux fois dans les dix premiers. Il a crevé une deuxième fois quelques minutes plus tard, accumulant déjà plusieurs minutes de retard sur le peloton de tête.Passage clé de Paris-Roubaix,une année encore. Premier passage classé 5 étoiles en termes de difficulté, plusieurs cyclistes s'y sont cassés les dents dont le vainqueur de l'édition 2018 Peter Sagan.Le Slovaque a profité de ce passage mythique de la course pour, sans succès. Il a finalement été distancé d'une dizaine de places. Et c'estavec le peloton non loin derrière. Une position difficile à tenir pour la suite de la course...Parmi les moments marquants de cette édition 2019 :, triple champion du monde de cyclo-cross. Problème de dérailleur, chute, vélo trop petit... le cycliste a dû faire preuve de ténacité pour prétendre au titre jusqu'à 50 kilomètres de l'arrivée, même siAlors que le coureur partait en position d'outsider, il a mis tous les pronostics à mal au bout de seulement trois heures de course. Mais c'était sans compter surqui allaient suivre.A 23 kilomètres de l'arrivée,en le devançant, Politt est le seul à suivre le duo. C'est là que le Belge Philippe Gilbert force l'allure au niveau du Carrefour de l'Arbre, sans parvenir à distancer Sagan. Politt, le premier à revenir,. Gilbert parvient à le rejoindre alors que Sagan paye ses efforts.La victoire s'est jouée au sprint. Le duo s'est disputé la victoire sur le vélodrome de Roubaix, laissant le champion de Belgique Yves Lampaert prendre la 3e place du classement.Philippe Gilbert déborde son dernier camarade à la sortie du virage, s'octroyantalors qu'il n'en était qu'à sa troisième participation. Le Wallon, champion du monde en 2012, a complété son très riche palmarès. Paris-Roubaix està qui manque seulement Milan-Sanremo.