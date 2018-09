PHOTOS. Piscine de Roubaix : cinq nouveautés à découvrir à la réouverture du musée, dans un mois

L'histoire de Roubaix

Une immense tapisserie de l'Hôtel de Ville

L'atelier de sculpture d'Henri Bouchard

L'Apollon d'Henri Bouchard

Une aile pour la sculpture moderne

Une émission spéciale pour la réouverture

La Piscine en chiffres 2000 m² ajoutés par les travaux d'extension, pour un total de 8000 m² ouverts au public à la réouverture.

ajoutés par les travaux d'extension, pour un total de ouverts au public à la réouverture. À peu près un m illier d'œuvres supplémentaires, en plus des 1200 œuvres (hors textile et meubles) déjà présentes.

supplémentaires, en plus des 1200 œuvres (hors textile et meubles) déjà présentes. 9,3 millions d'euros (TTC), le prix des travaux financés par la Ville, l'État, la Région, la MEL et diverses associations et mécènes privés.

(TTC), le prix des travaux financés par la Ville, l'État, la Région, la MEL et diverses associations et mécènes privés. 3 430 946 visiteurs depuis l'ouverture du musée, en octobre 2001

depuis l'ouverture du musée, en octobre 2001 220 expositions depuis octobre 2001

Il reste exactement un mois avant la réouverture de la Piscine de Roubaix, en travaux depuis octobre 2016 mais fermé au public depuis avril . Si vous n'en pouvez plus d'attendre, voici cinq changements ou œuvres inédites à découvrir à travers des photos du chantier.Parmi les nouveaux espaces qui s'ajoutent au musée s'en trouve un, situé dans le prolongement du bassin et dans l'alignement de la façade sur rue.Tous les tableaux affichés ci-dessus ne sont pas nouveaux, maisToujours dans l'aile "Histoire de Roubaix", sera affichée une tapisserie de treize mètres de long sur six de large qui n'a pas encore été déroulée et qui prendra toute la surface du mur. Sauvée dans les combles de l'Hôtel de Ville de Roubaix, elle en montreEn fond, on peut voir un tableau faisant référence àet leur a permis de concurrencer Lille.L'un des principaux apports de l'extension, c'est la reconstitution de l'atelier d'Henri Bouchard, avec les. Ce sculpteur, qui, avait son atelier dans le 16arrondissement parisien.Son atelier avait été entièrement préservé avec, jusqu'à ce que soit décidé en 2006 son transfert vers La Piscine. En découvrant les œuvres dans cet environnement, le visiteur comprend mieux le processus de leur création, y compris la dépendance à la commande publique, à l'époque de Bouchard.L'Apollon fait partie des principales œuvres apportées avec l'atelier d'Henri Bouchard. Cette statue de plâtre de 3,5 mètres, qui a dû être désassemblée et réassemblée pour passer les portes, est une ébauche de plâtre au "vrai" Apollon Musagète qui trône au Palais de Tokyo, à Paris.mettra la sculpture moderne en avant même en dehors de l'atelier de Bouchard. Les deux photos ci-dessus décrivent deux couloirs ouverts l'un sur l'autre (par les pillers visible à droite dans la première, à gauche dans la seconde)France 3 Nord-Pas-de-Calais vous fera vivre la réouverture - nocturne - du musée en direct à, à l'antenne et sur notre page Facebook.