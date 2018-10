La Piscine de Roubaix : nouvelles œuvres, expositions à venir... Six choses à savoir pour la réouverture du musée

En travaux depuis dix-huit mois mais fermé au public depuis le mois d'avril, le musée La Piscine de Roubaix rouvre enfin ses portes ce week-end. Ce samedi 20 octobre à 15 heures, pour être précis.



La Piscine, qu'est-ce que c'est ?

Qu'est-ce qui a changé ?

Combien y a-t-il de nouvelles œuvres ?

Quelles sont les plus importantes ?

Y a-t-il déjà des expositions prévues ?

"Picasso : L’Homme au mouton" propose une lecture contextualisée d’une œuvre emblématique de l’histoire de la sculpture moderne. Une exposition qui évoque les circonstances historiques et personnelles de la création de ce monument pacifiste qu'est la sculpture L’Homme au mouton.

"Alberto Giacometti, Portrait d'un héros" rassemble des sculptures en plâtre et en bronze, dessins et photographies d'Alberto Giacometti. Cet ensemble interroge plus largement l’engagement politique de l’artiste, sa sensibilité antifasciste et ses liens avec les différentes mouvances du surréalisme.

"Hervé di Rosa, L'oeuvre au monde", artiste et globetrotter, curieux et attentifs aux autres, a parcouru le monde pour rencontrer, pour apprendre et partager -au fil de ses rencontres- métier et art. L'exposition "L'oeuvre au monde" propose son regard sur le monde.

"Les tableaux fantômes de Bailleul", cette exposition propose des tableaux réalisés par des artistes de la région à partir des mesures exactes et descriptions des tableaux détruits ou volés au musée de Bailleul durant la Première Guerre Mondiale.

"Nage Libre" propose un dialogue entre le travail des artistes céramistes belges du World Crafts Council – Belgique Francophone de Mons et les collections permanentes du musée.

Et si je ne peux pas venir ?

Infos pratiques HORAIRES

- Mardi à jeudi : 11 heures à 18 heures

- Vendredi : 11 heures à 20 heures

- Samedi et dimanche : 13 heures à 18 heures ADRESSE:

23, rue de l’Espérance à Roubaix



Les anciens bains publics de Roubaix ont été construits par l'architecte lillois Albert Baer entre 1927 et 1932. Cette piscine représentait un espace rare de mixité sociale jusqu'à sa fermeture en 1985, pour des raisons de sécurité.Ce n'est qu'en 2001en occupant également l'ancienne usine de tissage Hannart-Prouvost, après trois ans de travaux.La sculpture y est tout de suite très présente, notamment à travers de nombreuses donations du musée d'Orsay. Le projet d'extension qui s'aboutit aujourd'hui remonte, lui, à 2005 pour accompagner le succès du musée naissant. Treize ans plus tard et sous la supervision de l'architecte Jean-Paul Philippon, c'est désormais chose faite.Concrètement,(1600 m² construits et 700 m² réhabilités). La surface ouverte au public s'élèvera alors à 8000 m² cet après-midi.On compte trois principaux ajouts, que l'on peut résumer à "la céramique contemporaine, à l'histoire de Roubaix, aux sculptures contemporaines et au Groupe de Roubaix" énumère Bruno Gaudichon, directeur et conservateur du musée.Le Groupe de Roubaix est le nom donné à un groupe d'artistes qui a enrichi "la scène artistique roubaisienne après la Seconde Guerre mondiale". Autrement dit,Difficile d'estimer le nombre exact de nouvelles œuvres : à titre d'exemple, l'atelier du sculpteur Henri Bouchard en comporte plusieurs centaines de tailles très différentes, ainsi que certains outils de sculpture qui peuvent être comptés comme des œuvres.Fin septembre, le musée La Piscine avançait le nombre approximatif(hors textile et meubles) déjà présentes.Parmi les œuvres les plus conséquentes, on peut mentionner ce panorama impressionnant de l'Hôtel de Ville de Roubaix , une tapisserie de 78 m² –– qui représente l'inauguration du bâtiment en 1911.Cette toile avait été découverte au milieu des années 9 dans le grenier de l'ancienne Chambre de commerce de Roubaix.Autre nouveauté que le musée met en avant : la reconstitution de l'atelier du sculpteur Henri Bouchard,Ses œuvresont été transportées depuis son ancien atelier parisien et, pour pouvoir comprendre le processus de fabrication d'une œuvre.Outre l'Apollon d'Henri Bouchart, ébauche en plâtre du "vrai" Apollon Musagète qui trône au Palais de Tokyo à Paris, on pourra également citer une salle dédiée à Camille Claudel, ou un vitrail représentant "Mamadou de Roubaix", dont on vous raconte l'histoire dans cet article Du 20 octobre au 20 janvier, la Piscine présente cinq expositions :du musée dans une émission spéciale en direct ce samedi à 20h15 , à l'antenne et sur notre page Facebook.sera auprès des acteurs incontournables de ce grand changement :, le conservateur de La Piscine et, la conservatrice adjointe de La Piscine.Ils parcourront ce musée et s'arrêteront, entre autres, dans la salle dédiée à l'histoire de Roubaix, dans la galerie des sculptures ou encore sur l’exposition temporaire sur Picasso.recueillera quant à lui les impressions des visiteurs face à cette "nouvelle" Piscine. Il sera également aux côtés des membres de l’Association des amis du Musée qui compte 4 000 membres.