Piscine. Une ligne de maillots de bain éco-responsables made in Hauts-de-France pour La Redoute

C’est un constat que font tous les férus de natation : si les maillots de bain qui s’exhibent sur la plage affichent des looks tendances, ceux destinés à enchainer les longueurs en piscine sont beaucoup moins glamours.

Jusqu’à ce que deux créateurs roubaisiens décident de prendre les choses en main pour créer la marque Chlore, une marque de maillot de bains swimwear, une marque de maillot de bains swimwear haut de gamme et abordable, pour nageurs urbains.

"Chlore", expliquent nos deux créateurs, Helene Boulanger et Franck Laureys, "en hommage à cette odeur que connaissent bien les nageurs en piscine. Cette odeur est une vraie madeleine de Proust pour tous les adeptes du grand bassin".

La marque connait depuis un vrai succès depuis sa création en 2018. Ces maillots au style graphique, minimal et épuré, à l’allure athlétique avec ces dos travaillés, ont très vite séduit le très célèbre et sélectif Bon Marché à Paris, mais également l’Espagne, les EU.

Hélène Boulanger et Franck Laureys sont passionnés de mode et de natation, ils créent la marque Chlore en 2018. • © Sabrina Cellerier / Univers Presse

En décrochant le prix du Printemps de Lille 2020, le duo s’offre depuis peu un corner au sein de l’enseigne lilloise. "Une visibilité régionale qui nous permettra, on l’espère, d’être présents dans tous les Printemps de France, ainsi qu’aux Galeries Lafayette". Enfin la Redoute, vient de lui proposer une collection capsule.

Une passion commune pour la natation

Bien connue dans l’univers de la mode, Hélène Boulanger fait partie de la première génération Maisons de Mode à Roubaix, avec sa marque Sue Elen lancée en 2005, puis travaille ensuite pour différentes grandes marques.

Mais la créatrice a une autre passion, la natation, et pour cause, sa maman est une ancienne championne de France de natation. Elle pratique ce sport 2 à 3 fois par semaine avec son ami de toujours Franck Laureys, lui-même fils de navigateur, ingénieur de formation mais également féru de mode et d’architecture.

La natation est le sport le plus pratiqué et pourtant c’est celui où les codes de la mode sont les moins appliqués. Hélène Boulanger

C’est en enchaînant les longueurs que ces deux amis ont l’idée d’investir ce marché inexistant du maillot de bain urbain. "La natation est le sport le plus pratiqué et pourtant c’est celui où les codes de la mode sont les moins appliqués contrairement au fitness, running ou encore le yoga. On a voulu avoir une approche différente en proposant des produits performants et innovants, qui permettent d’avoir une jolie silhouette à la piscine."

Qu’ils s’appellent Molitor, Tourcoing les Bains, Roubaix la Piscine, Saint Georges ou encore Bruay, tous les maillots sont inspirés par les plus belles piscines de France, inscrivant ainsi la marque dans une démarche alliant design et coupes athlétiques et sculptantes.

Des maillots qui offrent élégance et performance comme le rappelle Hélène Boulanger car "beaucoup de gens veulent se remettre au sport, et il est important qu’ils se sentent bien et beaux dans leurs tenues."

Une marque innovante et eco-responsable

Si la créatrice s’occupe de la partie design, création et créativité, Franck Laureys lui se charge de la partie communication et vente de la marque. Mais tous deux nagent dans la même direction, celle d’une démarche écoresponsable.

Nos matières sont labellisées Eco Sensitive, une production responsable, respectueuse de l’environnement. Hélène Boulanger

"Nous voulions une qualité de lycra très haut de gamme qui ne s’abîme pas dans l’eau chlorée avec un séchage rapide, sculptante, anti-UV et éco-responsable" explique Hélène Boulanger. "Nos matières sont labellisées Eco Sensitive, une production responsable, respectueuse de l’environnement, d’EUROJERSEY, une maison italienne qui participe activement au nettoyage des océans et soutient WWF." Un lycra qui tient le corps, adapté pour ces maillots de nageurs.

La ligne des maillots de bain Chlore pour La Redoute est éco-responsable. • © Sabrina Cellerier / Univers Presse

Pour limiter l’empreinte écologique, la marque travaille par ailleurs en très proche import. Elle refuse également les emballages plastiques, préférant un sac bassin étanche réutilisable, pour livrer ses maillots. Elle propose enfin une ligne réalisée en fibre polyamide recyclée à 73%. (Une ligne en fibre 100 % recyclée sortira en septembre).

Des pièces réversibles, intemporelles et durables en termes de style et de résistance, autant d’atouts qui expliquent pourquoi le géant de la vente à distance roubaisien a choisi de faire apparaître la marque Chlore , dans la déjà longue liste des marques haut de gamme qu’elle propose en collection capsule à ses clients.

Une collaboration estivale avec La Redoute

Si pour Hélène Boulanger et Franck Laureys, c’est un véritable honneur de faire désormais partie de ces grands noms de la Redoute. Pour Sylvette Boutin-Lepers, responsable des partenariats Créateurs et Image du géant de la vente à distance, il est indispensable que La Redoute soutienne la création. "Nous nous devons d’offrir une belle vitrine à ces designers émergents, ils ont un vrai degré d’exigence, qui nous fait également grandir. Et pour nos clients, c’est la possibilité de s’offrir des pièces de créateurs à des prix accessibles."

Nous nous devons d’offrir une belle vitrine à ces designers émergents, ils ont un vrai degré d’exigence, qui nous fait également grandir. Sylvette Boutin-Lepers, Responsable partenariats La Redoute

Une collaboration initiée par l’accélérateur de talents Maisons de Mode à Roubaix, qui met en relation les deux créateurs et l’entreprise nordiste, pour une collection capsule "chic et sporty". Quatre looks balnéaires aux découpes originales, fabriqués en matières techniques et recyclées, trois maillots de bain une pièce, un haut et un bas de maillot à porter pour la natation en piscine, mais aussi à la plage cet été.

Parce qu’ils ont le souci du détail, Hélène Boulanger et Franck Laureys proposent également une ligne d’accessoires et de produits innovants, alliant toujours performance et esthétisme : "les problématiques à la piscine sont nombreuses, on a pour objectif de sortir une innovation tous les ans".

Et l’une des premières c’est ce bonnet de bain hydratant : "il est réalisé en Néoprène pour l’étanchéité, il est facile à enfiler, mais surtout il soigne les cheveux, grâce à des micro-capsules à l’huile d’argan qui se libèrent et nourrissent la chevelure."

Autre ingéniosité, la serviette de bain ornée d’un mousqueton, pour éviter qu’elle ne glisse quand on l’accroche. Les deux nordistes réfléchissent également à des sandales antibactériennes, ou encore à des lunettes de piscine anti-cernes.

Une collection qui n’a qu’un objectif : nous donner envie d’aller nager, et ça c’est plutôt une saine décision et sans aucun doute ce que nos deux créateurs aiment plus que tout entendre. Ils se sont fait une promesse : que nous nageurs n’ayons plus à rougir en sortant de la piscine.