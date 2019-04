Un Roubaisien parmi les douze Français que l'Irak va juger pour appartenance à l'État islamique

Menaces d'attentats

Qui sont les autres Français jugés en Irak ?

Accusés d'appartenance au groupe Etat islamique (EI), douze Français ont été identifiés par un responsable irakien des services de sécurité et le Centre d'analyse du terrorisme (CAT) à Paris. Tous encourent la peine capitale en Irak. Parmi eux se trouve un Roubaisien., 32 ans est décrit commede l'EI. Il a rejoint la Syrie en 2014.Alors qu'il y combattait, Fodil Tahar Aouidate, a été rejoint parselon la justice française. Il est soupçonné d'avoiren 2013.Il était alors connu du renseignement pour ses liens avec la mouvance salafiste belge, notamment, un des organisateurs présumés des attentats du 13 novembre 2015 en France.Fin 2015,(130 morts). Il y disait son "grand plaisir et grand bonheur de voir ces mécréants souffrir comme nous souffrons ici". Il menaçait: "on continuera à frapper chez vous".Deux de ses soeurs ont été condamnées en France pour "financement du terrorisme", car elles ont, selon le tribunal, notamment des allocations familiales perçues par des membres de leur famille après leur départ. Elles attendent leur procès en appel.Les onze autres djihadistes présumés jugés sont :