Un adolescent roubaisien retrouve sa petite sœur, dont il a été séparé lors de son adoption, grâce à Instagram

"Le juge a décidé de me séparer de mes frères et sœurs"

Loïc Fourcade, un adolescent de 17 ans né à Roubaix, cherchait désespéremment sa petite sœur, dont il a été séparé à l'âge de 8 ans, lors de son adoption... jusqu'à aujourd'hui.Il avait publié une vidéo sur Instagram mardi 13 août pour raconter son histoire et tenter de la retrouver grâce aux réseaux sociaux. Elle a été visionnée plus de 300 000 fois. Samedi 17 août, il a annoncé avoir retrouvé "sa petite sœur et toute sa famille" dans une nouvelle vidéo sur Instagram Né en 2001 à Roubaix, il a vécu avec sa mère et ses 8 frères et sœurs dans une voiture. Son père l'a abandonné à la naissance. Sa mère souffrait "de problèmes de santé et avait des problèmes avec la justice", explique-t-il. À l'âge de 3 ans, il est placé en famille d'accueil. Puis en foyer. Il grandit à Montgaillard, dans les Hautes-Pyrénées. Sa mère décède et il se retrouve orphelin.À 8 ans, il est adopté par une famille. "Le juge a décidé de me séparer de mes frères et sœurs et depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune nouvelle d'eux", raconte-t-il avec émotion. Il précisait également que retrouver ses frères et sœurs qui désormais sont majeures s'annonce chose difficile.Mais il aimerait au moins revoir sa sœur cadette, Marie-Anaïs. "C'est celle qui me manque le plus. Cela va faire 10 ans que j'ai perdu contact avec elle", détaille-t-il, la voix tremblotante. Il sait déjà qu'elle a été adoptée en Bretagne.L'année dernière, Loïc avait déjà publié une photo d'elle pour tenter de la retrouver. "J'ai déjà tout essayé et je ne trouve rien. Je vous fais donc appel à vous sur Instagram [...]. Qui ne tente rien, n'a rien", conclut le jeune homme sur Instagram rempli d'espoir.Il a eu raison de faire preuve d'acharnement puisque c'est grâce au réseau social que l'adolescent a enfin "retrouvé sa petite sœur et toute sa famille".