Roubaix : à 18 ans, un conducteur (sans permis) fonce dans le canal et est secouru... par des policiers !

La course-poursuite aurait pu très mal finir pour le jeune homme de 18 ans. Il était environ 1h30 du matin, dans la nuit de jeudi 14 à vendredi 15 mars, quand il aà hauteur de la rue Kellermann àLes policiers prennent le conducteur en chasse alors qu'il roule à (très) vive allure :d'après eux. Et quand il arrive à hauteur du quai du Sartel, il n'arrive pas à négocier le virage et finit sa course en plein milieu du le canal de Roubaix, à plusieurs mètres du bord. Le tout dansDeux policiers de la BAC sautent alors à l'eau pour le secourir, essayent de briser la vitre de la voiture et. Ils tentent ensuite de ramener le conducteur vers l'autre rive, mais ce dernier fait uneet manque de faire couler l'un des deux agents.Une second équipage arrive avec un gardien de la paix à son bord qui plonge à son tour dans le canal pour aider ses collègues. Il faudra au total quatre policiers, dont un adjoint de sécurité, pourHeureusement pour le conducteur,. Le jeune homme de 18 ans a été placé en garde à vue pour répondre de tous les délits routiers qu'il avait comis avant de finir dans le canal, dont la. "Mais chose très rare : il a quand même remercié les policiers de l'avoir sauvé", s'étonne l'un d'eux.