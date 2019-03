Roubaix : 32 infractions graves et 3 000 euros d'amende pour les membres d'un cortège de mariage

Police Municipale de Roubaix 32 INFRACTIONS GRAVES AU CODE DE LA ROUTE CONSTATÉES POUR UN CORTÈGE DE MARIAGE À ROUBAIX CE VENDREDI 8 MARS Le plan d'action mis en place contre les comportements dangereux et inappropriés...

Non port de la ceinture de sécurité,, vitesse excessives... Un cortège de mariage a multiplié les infractions et contraventions, ce vendredi 8 mars, à Roubaix cumulantde la mairie au parc Barbieux.Les invités ont écopé, au total, depour avoir commis des "infractions graves au code de la route", rapporte la police municipale, confirmant une information de La Voix du Nord . Ils devraient bientôt recevoir le tout par courrier.Ces comportements ont pu être relevé grâce au plan d'action mis en place pour: plusieurs caméras ont été installées autour des parcours souvent empruntés. C'est grâce à celles-ci que les 32 procès verbaux ont pu être dressés.Sans compter que les futurs mariés sontpour limiter les infractions... c'est manqué pour cette fois. "Nous constatons encore et malheureusement des incivilités et des comportements irresponsables et dangereux, déplore la police municipale de Roubaix sur sa page Facebook . [Ces derniers]. Nous continuerons à nous attaquer à ces nuisances avec fermeté".