Roubaix : 8000 plants de cannabis saisis (et détruits) en plein centre-ville par la police judiciaire

15 000 plants en 2019, contre 1000 en 2015

C'est une saisie record en France : 8000 plants de cannabis ont été saisis et détruits, mercredi 6 novembre au cours d'une opération menée au cœur de Roubaix (Nord) par la police judiciaire de Lille. Deux personnes ont été placées en garde à vue.L'opération a été menée rue de Babylone, à quelques encablures de la Condition publique. Il s'agit d'une friche industrielle qui appartenait à la ville, mais l'enquête doit déterminer comment on a pu y installer une plantation d'une telle ampleur sans que les services municipaux s'en aperçoivent.La PJ de Lille s'inquiète par ailleurs de la recrudescence de ces plantations "industrielles", et des saisies de plus en plus importantes dans la région : 4000 plants de cannabis à Hem en 2016, 3300 pieds à Roubaix en mars dernier. "En 2019, on a saisi en comptant cette opération 15 000 pieds de cannabis, contre 1000 en 2014" souligne Romuald Muller, directeur de la PJ de Lille. "Et l'année n'est pas finie !"Autre source d'inquiétude : ces plantations découvertes en milieu urbain s'accompagnent d'une installation "industrielle", avec des systèmes d'éclairage, d'irrigation, de ventilation sophistiqués. "On est la seule région réellement concernée par ce caractère industriel" avertit M. Muller.