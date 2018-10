Roubaix : un allocataire du RSA gagne 2 millions d'euros au Loto

"Ce n'est pas un flambeur"

"Je me suis connecté au site de la Française des Jeux. J'ai vu qu'il avait gagné. On était dans mon bureau. Il n'y croyait. Il ne savait pas qu'il avait gagné. Il m'a pris dans ses bras. Il en a pleuré." François Groux, gérant de la Presse du Parc, à, en est encore ému. Début octobre, il a vu un de ses fidèles clients emporter la cagnotte de. Le seul gagnant français de ce tirage, raconte La Voix du Nord "C'est un événement exceptionnel. C'est la première fois que ça arrive dans notre magasin. Et puis c'est une belle histoire : ce client vient depuis plus de dix ans. Il joue régulièrement au Loto. Il a gagné pour une simple grille à 2,20€."Le client est un Roubaisien, sans emploi, allocataire du RSA et qui a une famille. On ne connaît pas son âge, son nom... Discrétion oblige. "" raconte François Groux. "Et c'est important pour lui."Le chanceux gagnant a déjà touché ses. Il a été accompagné par la, va être suivi par une psychologue et sera aidé pour la gestion de son argent. Il envisage d'acheter un appartement, peut-être d'acheter une voiture mais ne parle pas de quitter Roubaix ou de changer complètement de vie pour l'instant., sans que personne ne le sache, presque comme si de rien n'était. "Il reste raisonnable, ce n'est pas un flambeur", raconte le gérant qui a conseillé à son gagnant de faire, "La liste de ses envies", comme dans le livre de Grégoire Delacourt.