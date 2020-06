A Roubaix, Ankama lève 1,5 M euros auprès de ses fans : il y aura une saison 4 pour le dessin animé Wakfu

Il y a trois semaines, nous n’imaginions pas que c’était possible, mais vous nous avez prouvé le contraire !☄️

Vous êtes près de 18 000 à avoir rendu ce rêve possible en participant à ce Kickstarter #WAKFUs4.

Du fin fond de notre cœur, merci à tous.❤️ pic.twitter.com/sK2kY4kTwP — Ankama (@AnkamaGames) June 29, 2020

Près de 18 000 personnes ont donné en moyenne 85 euros

Le palier des 1.4 million d'euros a été atteint pour le #Kickstarter #WAKFUs4. Un grand merci à tous les participants ! Sachez que cela débloque deux épisodes inédits en plus de la saison à 13 épisodes.

☄️ #Kickstarter : https://t.co/cGfgp7vAPC pic.twitter.com/7ejWUrF64u — DOFUS (@DOFUSfr) June 27, 2020

Record européen

C'est l'histoire d'un engouement très fort pour les personnages créés par le studio Ankama, mais encore sous-estimé ! Connue et reconnue pour avoir créé en 2004 le jeu vidéo Dofus, l'entreprise, basée à Roubaix, avait, quelques années après ce succès, poursuivi sa lancée avec Wakfu (2012). En jeu vidéo d'abord puis en dessin animé ensuite, diffusé notamment sur France Télévisions . Mais la chaîne a décidé de pas aller au-delà de la saison 3.Alors pour compenser cette absence de diffuseur-financeur, Ankama a décidé de créer une campagne de financement participatif qui s'est faite chez kickstarter.com . L'idée : financer un quart des 300 à 400 000 euros nécessaires à la production d'un épisode de la saison 4 de Wakfu qui en comporte 13.A ce petit jeu du financement participatif, Ankama a montré une nouvelle fois que sa communauté de fans reste bel est bien présente. Elle a répondu via l'intermédiaire de 17 889 donateurs plus de 1,5 million d'euros (1 522 816 euros plus précisément). Soit en moyenne un don de plus de 85 euros. Certes, des cadeaux étaient offerts en fonction du montant de son don, mais la réaction des fans a été immédiate et forte. Matthieu Lévisse, directeur marketing et communication chez Ankama est revenu pour France Bleu Nord sur le lancement le 8 avril à 16 heures : "En seulement 73 minutes, on a atteint le premier pallier de 100.000 euros. Et le soir quand je suis allé me coucher, on était déjà à 450.000 euros."

Et pour le coup, pour un dessin animé, la somme récoltée par le biais de ce financement participatif est un record. Maintenant le dessin animé sortira dans trois ans minimum. Et pour faire un peu de teasing, (re)voyez comment le personnage de Tristepin a évolué durant les 3 premières saisons. Chaque semaine un rappel du même genre est actuellement diffusé sur le site wakfu.com pour Evangelyne, Tristepin, Amalia, Yugo, Ruel, sans oublier Elely et Flopin... En 12 ans, il s’en est passé des choses !



Aujourd'hui, c’est avec le guerrier "sans peur et sans caboche", Tristepin, qu'on retourne aux sources...