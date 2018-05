[#AvisDeRecherche] Claudino ROBALO BRITO, 35 ans, 1m78, cheveux courts noirs, a disparu depuis le 12 février 2018 de #Roubaix (#Nord). En cas d'information contactez le commissariat de #police de Roubaix 0320813498 (HB) ou 0320813492 de jour comme de nuit. pic.twitter.com/naXSZs0ERH — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 16 mai 2018

Ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas répondre au téléphone

Le téléphone a "borné" près du canal

, ce mercredi 16 mai, trois mois après la disparition de Claudio Robalo Brito, un jeune Roubaisien de 35 ans disparu le 12 février.Ce jour-là, Claudio avait quitté son domicile après avoir laissé un message sur le répondeur de son épouse, dans lequel il disait vouloir se promener au bord du canal.Roubaisien originaire du Cap-Vert,. Sa compagne Roxanne, jointe à l'époque, disait avoir reçu son message vers 13 heures, mais n'arrivait pas à le joindre. "Je ne me suis pas inquiétée plus que ça, je me suis dit qu'il avait peut-être ses écouteurs" confiait-t-elle.Elle le rappelle dans l'après-midi mais n'obtient toujours aucune réponse. "" explique-t-elle. Sans nouvelles, elle finit par signaler sa disparition aux policiers en fi d'après-midi."Le bornage a bien été réalisé là, mais c'est une zone assez étendue, près de 500 mètres" précisait-t-on chez les policiers en février.Peu après sa disparition, une équipe de plongeurs avait dragué le canal et une brigade canine avait inspecté la zone, sans succès. "L'enquête se poursuit" ajoute la police. Elle a été confiée à la Sûreté urbaine de Roubaix.Si vous possédez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous pouvez joindre le commissariat de Roubaix au.ou