Roubaix : appel à témoins pour retrouver une femme de 47 ans, disparue depuis le 31 juillet

Une disparition inquiétante après un précédent

La police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme de 47 ans à Roubaix. Christine Dordain a quitté son domicile vendredi 31 juillet à 12 h 30, en voiture, une Peugeot 108 de couleur prune avec des rétroviseurs blancs, immatriculée EF-868-HX. Elle a également éteint son téléphone portable.Christine Dordain mesure 1 m 65 et a les cheveux mi-longs de couleur châtain. Elle porterait une tenue foncée, et est partie avec "des médicaments, mais sans sac, ni papiers, ni argent", précise sa fille, contactée par téléphone. Elle possède autour du cou une chaîne en or avec un médaillon représentant un ange.Sa disparition est considérée comme inquiétante car cette femme de 47 ans avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en 2017. Elle avait été très rapidement retrouvée par les pompiers, qui l'avaient secourue.Les forces de police ont mis en alerte les commissariats de la région et des villes belges frontalières. À l'heure où nous publions, le commissariat de Roubaix ne dispose d'aucune information permettant de localiser la Roubaisienne.Ce vendredi 31 juillet, son départ précipité avec des médicaments a alerté ses proches, qui ont rapidement prévenu la police. Toute personne disposant d'informations permettant d'aider à retrouver Christine Dordain est priée de contacter le commissariat de Roubaix au 03 20 81 35 35 ou le 17.