Roubaix : appel à témoins pour retrouver une jeune femme et son bébé, disparus depuis mardi

[#AvisDeRecherche] Saliha ABDERREZAG, 31 ans, 1m57 et son bébé âgé de 4 mois ont disparu depuis le 15 mai 2018 de #Roubaix (#Nord).

En cas d'information contactez le commissariat de #police de Roubaix

0320813461 (HB) ou 0320813492 de jour comme de nuit. pic.twitter.com/XYYVOvnLow — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 18 mai 2018

Description

Mais où est passéeCette jeune femme de 31 ans adernier, ainsi queUne disparition suffisamment inquiétante pour que les policiers de Roubaix décident deLa jeune femme est décrite comme mesurantelle a des cheveux châtains mi-longs et raides etElle est de corpulence normale. On ne sait pas comment elle était vêtue le jour de sa disparition.Saliha et son bébé sont susceptibles de se trouver sur les communes de. Si vous avez la moindre information permettant de les retrouver, veuillezau 03 20 81 34 61 ou au 03 20 81 34 92.