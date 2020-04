Roubaix : après un tir de projectile sur ses fenêtres, la caserne des pompiers prend des mesures

Des mesures sont prises

Un peu avant une heure du matin samedi 25 avril, les pompiers de Roubaix ont entendu un impact depuis leur caserne. Un projectile a été lancé en direction du standard téléphonique et a déformé le montant en aluminium de la fenêtre."Tout sera mis en oeuvre pour déterminer les circonstances de cet acte. Le SDIS a d’ores et déjà déposé une plainte", a expliqué le SDIS dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. L'enquête semble confirmer qu'il s'agit d'un acte malveillant. En début de semaine prochaine, l'identité judiciaire du ou des coupables sera révélée selon le SDIS 59."Le président du SDIS 59 Jean-René Lecerf, le 1vice-président Jacques Houssin et le contrôleur général Gilles Grégoire se sont immédiatement associés aux sapeurs-pompiers de Roubaix pour dénoncer de tels actes, isolés mais inadmissibles, tout en leur apportant un plein soutien", indiquent les sapeurs-pompiers.En réaction à cet incident, les fenêtres de la caserne donnant sur la rue vont être filmées de manière à les rendre opaques. Le contrôleur général Gilles Grégoire a aussi demandé à ce que la caserne de Roubaix fasse partie d'un audit sur la sécurité des pompiers.Cet incident intervient alors que des violences urbaines contre les pompiers et la police ont eu lieu cette semaine dans la métropole lilloise.