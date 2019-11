Roubaix : un bébé d'un an hospitalisé dans un état jugé “sérieux” après un incendie

Un nourrisson âgé d'un a été transporté dans un état jugé sérieux au Centre hospitalier de Lille après qu'un incendie s'est déclaré dans son domicile de Roubaix.



Le sinistre s'est produit vers 0H30, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 novembre, dans une maison abritant trois appartements, rue de Denain.



On ignore, à ce stade, les causes exactes de l'incendie. Les seize occupants ont été aussitôt évacués, parmi lesquels la moitié a dû être prise en charge : trois adultes et un adolescent de 15 ans ont été transportés dans un état léger à l'hôpital Provo de Roubaix. Deux autres adultes et un enfant de deux ans, légèrement intoxiqués, ainsi qu'un nourrisson d'un an qui se trouvait dans un état "sérieux" ont été hospitalisés au CHU.