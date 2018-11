Roubaix : des cantines qui tendent au zéro déchet

Roubaix : des cantines zéro déchet

dans cette cantine. Pour les entrées, ou les desserts, les plats sont proposés aux enfants sur des assiettes : une petite révolution.Yasmina Merch, chef d'équipe de la cantine Lucie Aubrac, explique ainsi : "On a éliminé les assiettes jetables et les barquettes, donc déjà visuellement c'est plus joli sur le self. C'est plus de travail mais après c'est une question d'organisation…"A Roubaix, pionnière de la réduction des déchets,nsidieusement, le plastique avait pris une place importante, au détriment des assiettes et autres plats lavables. Et les enfants sont sensibles à la démarche…Zohra 9 ans, trouve que "c'est bien (...) parce qu'il y a moins de pollution" et pour Gabriella, 7 ans, "il y a des déchets dans la mer... c'est pour ça qu'on utilise moins de déchets et plus d'assiettes... Moi, je trouve ça cool…". Les écoliers trient eux-mêmes leurs déchets en fin de repas.Et les agents municipaux se sont pris au jeu. Souvent, ce sont eux qui font des propositions.les pistes de réflexion sont nombreuses…et"Il reste encore des yaourts...Il y a encore des marges de progrès ça on en est totalement conscient. on est vraimenbt dans une démarche à petits pas. On a 50 écoles à l'échelle de la ville. On essaie des choses, après, on les déploit. On est aussi dans une démarche apprenante avec beaucoup de personnel qu'il faut former. C'est pas à pas..." explique Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix en charge du "défi zéro déchet"., pour qu'ils deviennent, dans leur quotidien les ambassadeurs d'un monde sans plastique.