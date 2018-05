Roubaix : capitale de la “mode durable” durant les Fashion green days

Les "fashion green days", 1ère édition, à Roubaix

La mode est considérée comme leDurant ces journées organisées à l'ENSAIT de Roubaix, la mode, qui va être à l'honneur, est, au contraire, exemplaire à tout point de vue - social et environnemental... Une mode dite "circulaire", comme l'économie circulaire, qui consiste "à consommer moins mais mieux" explique Madjouline Sbaï, l'organisatrice, auteur d'un livre sur la mode éthique.qui a subi les afres de la concurrence à bas prix, "anticipe donc les mutations" et essaie d'être à la pointe de cette mode responsable. C'est donc naturellement, que le forum, qui a pris une ampleur national, se tient ici. La réflexion sur l'avenir de la mode y est très présente. "C'est un premier forum de rencontres inédit entre le monde académique, économique et politique", explique l'ancienne élue, "avec des conférences , l'exposition de solutions". Le but étant de définir "des axes stratégique pour l'avenir". Car Madjouline Sbaï espère que notre région "saisira l'opportunité de devenir leader" de la mode éco-responsable.Grâce à cet événement , les acteurs de la "green fashion", tels que les petits créateurs vont pouvoir rencontrer de grandes marques - on compte parmi les participants H&M, C&A, TAO, Camaïeu, Damart, Petit Bateau...- et pourquoi ne pas envisager des collaborations ? C'est l'espoir qu'entretiennent certaines jeunes entreprises.