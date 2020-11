Roubaix : Une carte du matrimoine de la ville pour mettre en avant les "oubliées" de l'Histoire

Des femmes inspirantes

"Montrer une société constituée d'un héritage commun, mixte et égalitaire et faire redécouvrir des "oubliées" de l'Histoire", c'est l'objectif affiché par la mairie de Roubaix, qui a mis en ligne une carte du matrimoine de la ville.Le terme "matrimoine" est lancé en 2014 par l'association HF Ile-de-France avec les "Journées du Matrimoine", une série de manifestations pendant les "Journées du Patrimoine" pour souligner l'importance des femmes dans le domaine artistique.La directrice de médiation Muriel Chochois a expliqué à l'AFP qu' en élaborant le rapport sur l'égalité femmes-hommes, les services de la ville ont constaté que seuls quelques équipements et une petite dizaines de rues sur 600 étaient baptisés du nom d'une femme.Clara Le Guyader, alors en stage à la Ville, propose l'idée de cette carte, pour "montrer que derrière chaque nom, de femme, roubaisienne ou non, il y a une histoire, des histoires", continue la directrice.Sur cette carte mise en ligne sur le site de la ville , une fiche historique sourcée accompagne chaque nom de femme. On en apprend alors un peu plus sur le destin de ces résistantes, ouvrières, artistes philanthropes ou journalistes... Comme Anne-Marie Reboux, à la tête du Journal de Roubaix en 1908 et qui, pendant la première guerre mondiale, donnera des conférences sur les femmes dans les zones occupées.l’objectif de cette carte est aussi, "outre de valoriser cet apport des femmes à la société roubaisienne, de montrer des « possibles » grâce à des figures inspirantes pour les jeunes générations", souligne la ville.L'initiative rappelle celle de sept étudiantes de l'Ecole du Louvre à Paris qui avaient lancé en 2019 une carte interactive en ligne pour "rendre hommage" au matrimoine , plus de 70 oeuvres créées dans Paris par des femmes.Pour rappel, seules 2% des rues en France portent un nom de femme.