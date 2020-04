Roubaix : la caserne des pompiers visée par un projectile la nuit dernière, une enquête est en cours

Un peu avant une heure du matin, les pompiers de Roubaix ont entendu un impact depuis leur caserne. Un projectile a été lancé en direction du standard téléphonique et a déformé le montant en aluminium de la fenêtre."Tout sera mis en oeuvre pour déterminer les circonstances de cet acte. Le SDIS a d’ores et déjà déposé une plainte", a expliqué le SDIS dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Pour le moment, impossible de savoir s'il s'agit d'un acte de malveillance. La police judiciaire est en ce moment sur place. Une enquête devrait permettre de déterminer les conséquences exactes de cet acte rare."Le président du SDIS 59 Jean-René Lecerf, le 1vice-président Jacques Houssin et le contrôleur général Gilles Grégoire se sont immédiatement associés aux sapeurs-pompiers de Roubaix pour dénoncer de tels actes, isolés mais inadmissibles, tout en leur apportant un plein soutien", indiquent les sapeurs-pompiers.Cet incident intervient alors que des violences urbaines contre les pompiers et la police ont eu lieu cette semaine dans la métropole lilloise.